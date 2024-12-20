الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقليْ القليعة – مرجعيون واليابسة – راشيا” اليوم ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 11:30
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الجيش اللبناني: ستفجر وحدات من الجيش ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في حقليْ القليعة – مرجعيون واليابسة – راشيا” اليوم ما بين الساعة 10.00 والساعة 18.00
منذ 34 mins
20 December، 2024
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