الخارجية الروسية: النيتو يستعد للحرب مع روسيا وموسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 11:30

الخارجية الروسية: النيتو يستعد للحرب مع روسيا وموسكو تأخذ هذه المخاطر في الاعتبار من خلال التخطيط العسكري

منذ 1 ساعة 20 December، 2024
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