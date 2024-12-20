المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مروعة حقاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 06:52

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: الأوضاع في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة مروعة حقاً في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية

منذ 57 mins 20 December، 2024
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