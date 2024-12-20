سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا في الآليات العسكرية المقتحمة للبلدة محققين إصابات مؤكدة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 03:46

سرايا القدس-كتيبة جنين: تمكن مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية من تفجير عدد من العبوات الناسفة المعدة مسبقًا في الآليات العسكرية المقتحمة للبلدة محققين إصابات مؤكدة

منذ 54 mins 20 December، 2024
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