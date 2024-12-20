بلينكن لبلومبيرغ: ننظر في جميع السلطات التي بحوزتنا بشأن العقوبات المفروضة على سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 02:14

بلينكن لبلومبيرغ: ننظر في جميع السلطات التي بحوزتنا بشأن العقوبات المفروضة على سوريا

منذ 56 mins 20 December، 2024
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