البنتاغون: لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2024 - 00:40

البنتاغون: لا نتفق مع الادعاءات بشأن الإبادة الجماعية في غزة

منذ 52 mins 19 December، 2024
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