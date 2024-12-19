البنتاغون: الحوثيون أطلقوا صواريخ ومسيرات على “إسرائيل” وعليهم ألا يفاجأوا إذا مارست إسرائيل حق “الدفاع عن النفس” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 23:08

البنتاغون: الحوثيون أطلقوا صواريخ ومسيرات على “إسرائيل” وعليهم ألا يفاجأوا إذا مارست إسرائيل حق “الدفاع عن النفس”

منذ 53 mins 19 December، 2024
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