وسائل إعلام عبرية: توجد مشكلة لـ”إسرائيل” مقابل صنعاء تتعلّق بالمعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف وهذا يعني أن إطلاق الصواريخ من قبلهم سيستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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December 19 2024 - 23:08

وسائل إعلام عبرية: توجد مشكلة لـ”إسرائيل” مقابل صنعاء تتعلّق بالمعلومات الاستخباراتية وتحديد الأهداف وهذا يعني أن إطلاق الصواريخ من قبلهم سيستمر

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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