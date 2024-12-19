الدفاع المدني السوري: حريق مجهول السبب اندلع في غرفة تضم مستندات داخل مبنى الشرطة العسكرية بمدينة طرطوس – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:04

الدفاع المدني السوري: حريق مجهول السبب اندلع في غرفة تضم مستندات داخل مبنى الشرطة العسكرية بمدينة طرطوس

منذ 10 mins 19 December، 2024
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