السيد الحوثي: العدوان الإسرائيلي على بلدنا لن يؤثر على مستوى التصعيد الذي نقوم به في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والإسناد للشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:04

السيد الحوثي: العدوان الإسرائيلي على بلدنا لن يؤثر على مستوى التصعيد الذي نقوم به في إطار المرحلة الخامسة من التصعيد والإسناد للشعب الفلسطيني

منذ 30 mins 19 December، 2024
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