السيد الحوثي: منذ بداية إسنادنا لغزة تم إطلاق 1147 صاروخا بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:02

السيد الحوثي: منذ بداية إسنادنا لغزة تم إطلاق 1147 صاروخا بالستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة

منذ 31 mins 19 December، 2024
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