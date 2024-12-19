السيد الحوثي: تم إطلاق الصاروخ الفرض صوتي باتجاه ما يسمى بوزارة الدفاع الإسرائيلية بالتزامن مع تحرك الطيران الإسرائيلي للعدوان على بلدنا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 20:02

السيد الحوثي: تم إطلاق الصاروخ الفرض صوتي باتجاه ما يسمى بوزارة الدفاع الإسرائيلية بالتزامن مع تحرك الطيران الإسرائيلي للعدوان على بلدنا

منذ 33 mins 19 December، 2024
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