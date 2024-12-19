أكثر من 15 شهيدا وجريحا في غارتين للعدو على مركزي إيواء بحي التفاح شرقي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 16:58

أكثر من 15 شهيدا وجريحا في غارتين للعدو على مركزي إيواء بحي التفاح شرقي مدينة غزة

منذ 42 mins 19 December، 2024
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