إذاعة جيش الاحتلال: الهدف الذي تم اعتراضه قبالة سواحل “تل أبيب” هو على ما يبدو طائرة يمنية بدون طيار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 16:58

إذاعة جيش الاحتلال: الهدف الذي تم اعتراضه قبالة سواحل “تل أبيب” هو على ما يبدو طائرة يمنية بدون طيار

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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