تصعيد اسرائيلي في الضفة الغربية.. 6 شهداء وعدد من الجرحى في مخيمي طولكرم وبلاطة

استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، اليوم الخميس، إثر هجوم جوي شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة القصف الذي استهدف المركبة داخل المخيم.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها قامت بنقل شهيدين من موقع القصف إلى المستشفى، فيما استمر العمل على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت مصادر محلية أكدت أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت سيارة في المخيم، وجاء في بيان مشترك لجيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) أن طائرة تابعة لسلاح الجو نفذت هجوما في طولكرم.

ويأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، اقتحم جيش الاحتلال اليوم الخمس، مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وقالت مصادر محلية إن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى المخيم بعد اكتشاف السكان قوة إسرائيلية خاصة تسللت إليه.

وذكرت مصادر طبية أن مسنة فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في المخيم، وأكدت أن قوات الاحتلال عرقت عمل طواقم الإسعاف وتمنعها من الدخول إلى المخيم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدة الفلسطينية مسنة وتبلغ 80 عاما، وقد أصيبت برصاص الاحتلال في الصدر والساق.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن شهيدا ثانيا سقط برصاص قوات الاحتلال وصل إلى مستشفى رفيديا الحكومي من مخيم بلاطة، في حين قالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشهيد شاب فلسطيني يدعى قصي السروجي.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أفاد بإصابة مسن فلسطيني برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة صباح اليوم الخميس.

ومنذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات واسعة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القد بذريعة إحباط هجمات المقاومة الفلسطينية المسلحة في مهدها.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 806 فلسطيني وإصابة نحو 6500 واعتقال ما يزيد على 11 ألفا آخرين، وفقا لبيانات رسمية فلسطينية.

بالفيديو | من اقتحام قوات الاحتلال مدينة طولكرم بعد قصف مركبة واستشهاد 4 شبان كانوا بداخلها

55 شهيدًا من العمال الفلسطينيين بالضفة خلال 14 شهرًا

وارتفع عدد الشهداء العمّال بالضفة الغربية إلى 55 شهيدًا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023. وقال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن عدد شهداء لقمة العيش بلغ 55 شهيدًا وشهيدة خلال 14 شهرًا، بينهم ما لا يقل عن 10 شهداء استشهدوا قرب جدار الفصل العنصري.

وأضاف الاتحاد، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف العمال الفلسطينيين الذين اضطروا للعمل داخل الأراضي المحتلة عام 1948 “الخط الأخضر”، ويعبرون عبر الفتحات الموجودة على الجدار الفاصل، والتي كان آخرهم اليوم، حيث ارتقى عاملان منطقة قلقيلية خلال محاولتهما الوصول لمكان عملهما بالداخل المحتل. وحذّر الاتحاد من الارتفاع الملحوظ بأعداد شهداء لقمة منذ الحرب على غزة قبل 14 شهرا.

وطالب الاتحاد في بيانه، الاتحادات النقابية الدولية لفتح تحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق العمال الفلسطينيين وبخاصة القتل الممنهج على الحواجز أو الفتحات الموجودة على الجدار وحتى في الداخل.

المصدر: موقع المنار