وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في سديروت في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 16:58

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في سديروت في غلاف غزة

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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