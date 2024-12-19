حركة حماس: العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن تصعيد خطير وامتداد للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 10:48

حركة حماس: العدوان الصهيوني الإرهابي على اليمن تصعيد خطير وامتداد للعدوان على فلسطين والمنطقة العربية

منذ 52 mins 19 December، 2024
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