القوات المسلحة اليمنية: العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع “فلسطين2” وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 10:48

القوات المسلحة اليمنية: العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع “فلسطين2” وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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