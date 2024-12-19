“معاريف” العبرية: يؤدي القتال الطويل إلى تآكل الانضباط العسكري عندما يكون الجندي في قتال مستمر لمدة شهر أو شهر ونصف في جباليا أو في لبنان فمن الصعب بعض الشيء مطالبته بالوفاء بمعايير الانضباط العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 09:12

“معاريف” العبرية: يؤدي القتال الطويل إلى تآكل الانضباط العسكري عندما يكون الجندي في قتال مستمر لمدة شهر أو شهر ونصف في جباليا أو في لبنان فمن الصعب بعض الشيء مطالبته بالوفاء بمعايير الانضباط العسكري

منذ 25 mins 19 December، 2024
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