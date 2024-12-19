وسائل إعلام إسرائيلية: قدّم الجيش الإسرائيلي لوزير الحرب خططًا لتجنيد 11,500 من الأعضاء اليهود المتشددين خلال عامين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 09:12

وسائل إعلام إسرائيلية: قدّم الجيش الإسرائيلي لوزير الحرب خططًا لتجنيد 11,500 من الأعضاء اليهود المتشددين خلال عامين

منذ 26 mins 19 December، 2024
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