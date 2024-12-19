“الجيش الإسرائيلي” يعلن شن غارات جوية على اليمن استهدفت العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 07:36

“الجيش الإسرائيلي” يعلن شن غارات جوية على اليمن استهدفت العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة الساحلية

منذ 1 ساعة 19 December، 2024
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