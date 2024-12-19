وسائل إعلام يمنية: 4 غارات استهدفت ميناء الحديدة وغارتان استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 06:00

وسائل إعلام يمنية: 4 غارات استهدفت ميناء الحديدة وغارتان استهدفتا منشأة رأس عيسى النفطية

منذ 2 ساعة 19 December، 2024
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