اعلام العدو: دوي انفجار شرق تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط “إسرائيل” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 04:22

اعلام العدو: دوي انفجار شرق تل أبيب بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدن عدة وسط “إسرائيل”

منذ 2 ساعة 19 December، 2024
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