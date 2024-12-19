قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2024 - 02:42

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المنطقة الشرقية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية

منذ 13 mins 19 December، 2024
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