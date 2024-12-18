مراسل المنار: جيش العدو يواصل تدمير المنازل بعمليات النسف والتفجير الكبيرة في بلدة كفركلا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 23:14

مراسل المنار: جيش العدو يواصل تدمير المنازل بعمليات النسف والتفجير الكبيرة في بلدة كفركلا

منذ 16 mins 18 December، 2024
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