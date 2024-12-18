إعلام العدو: تقارير أولية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 23:14

إعلام العدو: تقارير أولية تتحدث عن تفعيل الدفاعات الجوية في إيلات

منذ 30 mins 18 December، 2024
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