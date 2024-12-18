اردوغان استقبل ميقاتي.. واجتماع وزاري تركي لبناني

استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاربعاء رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبناني نجيب ميقاتي في مستهل “زيارة دولة” تستمر ساعات عدة.

وأقيمت لميقاتي مراسم الاستقبال الرسمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، ورافقت فرقة الخيالة سيارة ميقاتي حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث كان أردوغان في استقباله.

وبعد وصول أردوغان وميقاتي إلى منصة البروتوكول، عزف النشيدان الوطنيان التركي واللبناني وأطلقت المدفعية 21 طلقة، ترحيبا بميقاتي.

وحيا ميقاتي حرس الشرف، ثم توجه واردوغان لالتقاط الصور الرسمية أمام العلمين التركي واللبناني، وتوجها عقب ذلك لعقد لقاء ثنائي يليه اجتماع موسع على مستوى الوزراء.

كما عقد الوزراء اللبنانيون والاتراك اجتماعات عمل ثنائية.

وضم الوفد اللبناني: وزير السياحة وليد نصار، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، سفير لبنان في تركيا غسان المعلم وممثل قيادة الجيش العميد يوسف حداد.

وضم الوفد التركي: وزير السياحة محمد نوري ارسوي، وزير الطاقة البارسلان بيرقدار، وزير الزراعة ابراهيم يوماكلي، وزير الدفاع بشار غولير، وزير البيئة مراد قرم، وزير النقل والبنى التحتية عبد القادر اورال اوغلو ، السفير التركي في بيروت مراد لوتيم ومحافظ انقرة واصب شاهين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام