جيش العدو الاسرائيلي ينفذ تفجيرات ضخمة في بلدتي مارون الراس ويارون في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 21:28

جيش العدو الاسرائيلي ينفذ تفجيرات ضخمة في بلدتي مارون الراس ويارون في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 18 December، 2024
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