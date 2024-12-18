‏وزير الخارجية الايراني: تطورات الأحداث في سوريا تشير الى وجود مخطط لتقسيم الدول الاسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 21:28

‏وزير الخارجية الايراني: تطورات الأحداث في سوريا تشير الى وجود مخطط لتقسيم الدول الاسلامية

منذ 1 ساعة 18 December، 2024
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