هآرتس عن ضابط “إسرائيلي”: نحن والجنود نتحمل مسؤولية جزء من الرعب الذي يجري بغزة ونحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 19:34

هآرتس عن ضابط “إسرائيلي”: نحن والجنود نتحمل مسؤولية جزء من الرعب الذي يجري بغزة ونحن في مكان بلا قوانين وحياة البشر فيه لا قيمة لها

منذ 15 mins 18 December، 2024
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