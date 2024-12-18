وزارة الشؤون الإجتماعية: سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج “أمان” إبتداءً من 23 الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 19:32

وزارة الشؤون الإجتماعية: سيتم تحويل المساعدة الشهريّة للأسر المستفيدة من برنامج “أمان” إبتداءً من 23 الحالي

منذ 54 mins 18 December، 2024
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