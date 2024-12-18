طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف موقعاً عسكرياً في محيط العاصمة السورية دمشق، وانفجارات بالمكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 18:08

طائرة مسيّرة إسرائيلية تستهدف موقعاً عسكرياً في محيط العاصمة السورية دمشق، وانفجارات بالمكان

منذ 48 mins 18 December، 2024
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