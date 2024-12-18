نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: تصرفات الولايات المتحدة الأميركية ودول “الناتو” قد تؤدي إلى مخاطر استخدام الأسلحة النووية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 18:02

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: تصرفات الولايات المتحدة الأميركية ودول “الناتو” قد تؤدي إلى مخاطر استخدام الأسلحة النووية

منذ 2 ساعة 18 December، 2024
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