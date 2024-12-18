نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: اليوم بات الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد لأزمة أوكرانيا “مسدود فعلياً” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 18:00

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: اليوم بات الطريق إلى تسوية سياسية طويلة الأمد لأزمة أوكرانيا “مسدود فعلياً”

منذ 2 ساعة 18 December، 2024
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