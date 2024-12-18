لبنان: طيران العدو المُسيّر يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 07:28

لبنان: طيران العدو المُسيّر يحلق في اجواء الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 32 mins 18 December، 2024
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