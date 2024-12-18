مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات شمال طولكرم بالضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2024 - 07:28

مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات شمال طولكرم بالضفة الغربية

منذ 2 ساعة 18 December، 2024
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