مجلس الأمن الدولي: نؤكد أهمية منع تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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مجلس الأمن الدولي: نؤكد أهمية منع تنظيم الدولة والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة تأسيس قدراتها في سوريا
منذ 13 mins
18 December، 2024
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