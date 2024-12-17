الخارجية الأمريكية: لا حظر على وجودنا في سوريا لكن علينا أن نحدد الوقت المناسب قبل إرسال أي طواقم أمريكية إلى هناك – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 20:42

الخارجية الأمريكية: لا حظر على وجودنا في سوريا لكن علينا أن نحدد الوقت المناسب قبل إرسال أي طواقم أمريكية إلى هناك

منذ 11 mins 17 December، 2024
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