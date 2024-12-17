الديوان الأميري القطري: أمير قطر والرئيس التركي بحثا في أنقرة الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 20:42

الديوان الأميري القطري: أمير قطر والرئيس التركي بحثا في أنقرة الأوضاع بغزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا

منذ 31 mins 17 December، 2024
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