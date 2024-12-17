محمد علي الحوثي: على من يحضر لمرحلة تصعيد ضد بلدنا أن يعي أن نسبة خطأ في دقة صواريخنا اليوم صفر مقارنة بالماضي التي كانت تصل لثلاثة أمتار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 17 2024 - 20:42

محمد علي الحوثي: على من يحضر لمرحلة تصعيد ضد بلدنا أن يعي أن نسبة خطأ في دقة صواريخنا اليوم صفر مقارنة بالماضي التي كانت تصل لثلاثة أمتار

منذ 56 mins 17 December، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة