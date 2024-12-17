مراسل المنار: جيش العدو يواصل عدوانه على المنازل المدنية في بلدة كفركلا ويقوم ب 3 عمليات نسف غروب اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 20:42

مراسل المنار: جيش العدو يواصل عدوانه على المنازل المدنية في بلدة كفركلا ويقوم ب 3 عمليات نسف غروب اليوم

منذ 2 ساعة 17 December، 2024
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