قصف صهيوني لأطراف كفرشوبا وحلتا وشبعا وتحليق مسيّر كثيف في أجواء قرى حاصبيا والعرقوب – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 16:56

قصف صهيوني لأطراف كفرشوبا وحلتا وشبعا وتحليق مسيّر كثيف في أجواء قرى حاصبيا والعرقوب

منذ 44 mins 17 December، 2024
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