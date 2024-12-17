مراسل المنار : المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب من “تلة الحمامص” تؤخر دخول الجيش اللبناني الى المنطقة علما انها كانت تأتي في اطار المرحلة الأولى وفق ما تم الاتفاق عليه مع قوات “اليونيفيل” الدولية لذا انحصر دوخول الجيش في الخيام الى محيط المعتقل – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 14:56

مراسل المنار : المماطلة الاسرائيلية بالانسحاب من “تلة الحمامص” تؤخر دخول الجيش اللبناني الى المنطقة علما انها كانت تأتي في اطار المرحلة الأولى وفق ما تم الاتفاق عليه مع قوات “اليونيفيل” الدولية لذا انحصر دوخول الجيش في الخيام الى محيط المعتقل

منذ 2 ساعة 17 December، 2024
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