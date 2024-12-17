السيد الخامنئي : المقاومة مستمرة.. واعتقاد العدو بانتهائها مجرد أوهام

قال الإمام السيد علي الخامنئي ان” توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم حول انتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل”.

وفي كلمة له اليوم خلال لقائه حشداً من النساء من مختلف الفئات، بمناسبة ذكرى ولادة السيدة فاطمة الزهراء (ع) قال سماحته إن” أمريكا والكيان الصهيوني وبعض حلفائهما مخطئون باعتقادهم أن المقاومة ستنتهي؛ وهو اعتقاد خاطئ تماما، ومن سيتم القضاء عليه هو الكيان الإسرائيلي”.

واعتبر السيد الخامنئي أن” الإجراءات الخفية والحرب الناعمة التي يشنها الأعداء للانحراف عن القيم وعلى رأسها القضايا المتعلقة بالمرأة من الأمور المهمة التي ينبغي على المسلمين الاهتمام بها،” مؤكدا أن “العدو ليس خاملا، بل منشغلا بالتخطيط والتصميم.”

وأضاف سماحته أن” أعداء الجمهورية الإسلامية الايرانية سرعان ما أدركوا أن الثورة لا يمكن هزيمتها بالأساليب المادية، فاتجهوا إلى الأساليب المبرمجة الناعمة كالشعارات الطنانة والعناوين الرنانة المضللة مثل الدفاع عن حقوق المرأة، وافتعال أعمال الشغب بحجة الدفاع عن مجموعة من النساء أو امرأة في بلد ما.”

وذكر السيد الخامنئي أن” كيان الاحتلال الاسرائيلي واهم بأن المقاومة انتهت وان نهج امين عام حزب الله الشهيد االسيد نصر الله وقائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار سيستمر وستبقى المقاومة”.

وأشار إلى أن” روح السيد حسن نصر الله حية، وروح السنوار حية ،وشهادتهما لم تخرجهما من الساحة بل أبعدت حضورهما جسديا فقط لكن روحيهما باقية وفكرهما مستمر وطريقهما سيستمر.”

وبالاشارة الى التطورات الأخيرة في سورية واستمرار جرائم الاحتلال في عدوانه اليومي على غزة ولبنان، أكد السيد الخامنئي أن “مسيرة شهداء المقاومة مستمرة وأهل غزة ولبنان صامدون ويقاومون ضد اعتداءات الصهاينة اليومية.”

وتابع قائلاً إن” الكيان الصهيوني يسعى لتطويق حزب الله والقضاء عليه عبر ما تم فعله في سورية، لكن الصهاينة والولايات المتحدة وكل من يقف إلى جانبهم مخطئون في اعتقادهم بأن المقاومة انتهت في المنطقة “.

المصدر: يونيوز