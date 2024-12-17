اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 07:24

اعلام العدو: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ

منذ 6 mins 17 December، 2024
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