10 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 05:50

10 شهداء وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل بحي الدرج في مدينة غزة

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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