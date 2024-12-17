وصول 8 شهداء إلى مستشفى المعمداني جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الترك قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 02:34

وصول 8 شهداء إلى مستشفى المعمداني جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة الترك قرب موقف جباليا بحي الدرج وسط مدينة غزة

منذ 1 ساعة 17 December، 2024
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