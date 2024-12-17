إعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين إثنين منهم في حالة خطيرة بالحدث الصعب الذي وقع في رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 17 2024 - 00:52

إعلام العدو: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين إثنين منهم في حالة خطيرة بالحدث الصعب الذي وقع في رفح

منذ 1 ساعة 16 December، 2024
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