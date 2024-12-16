رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي يشارك في التجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية للمطالبة بالافراج الفوري عن الناشطين الاعلاميين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 23:10

رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية النائب إبراهيم الموسوي يشارك في التجمع عند مدخل مكتب الجرائم المعلوماتية للمطالبة بالافراج الفوري عن الناشطين الاعلاميين

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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