القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تضرب هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين٢” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2024 - 21:22

القوات المسلحة اليمنية: القوة الصاروخية تضرب هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين٢”

منذ 2 ساعة 16 December، 2024
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